«الهلال» تدشن المرحلة الثانية من «مياه لودر» بأبين

المصدر: أبين - وام

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من مشروع مياه أمصرة - لودر الاستراتيجي في محافظة أبين اليمنية، الذي يستفيد منه أكثر من 30 ألف نسمة، وذلك ضمن مشاريع «عام زايد».

وتتمثل المرحلة الثانية من مشروع مياه أمصرة - لودر في بناء خزانات تجميعية وخطوط ضخ رئيسة للمياه.

وقال مدير مياه أبين، المهندس صالح بلعيدي، إنه سيتم بناء خزانين، خزان تجميعي وآخر «تحويلي» سعة الخزان الواحد 250 متراً مكعباً، إضافة الى خطوط تجميع بين الآبار، مشيراً إلى أن المشروع سيتم تنفيذه في مدة أقصاها شهران.

وأعرب مدير مياه أبين عن الشكر للهلال الأحمر الإماراتي على جهوده ودعمه المتواصل لمحافظة أبين في جميع مجالات الحياة.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع مياه أمصرة - لودر كانت عبارة عن حفر أربع آبار وتجهيز شبكة ضخ للمياه. كما افتتح الهلال الأحمر الإماراتي مستودع الكتب العام لمكتب التربية والتعليم في مديرية زنجبار بعد إعادة تأهيله وترميمه. وقال نائب محافظ أبين، مهدي الحامد، الذي افتتح المستودع بحضور يحيى اليزيدي مدير عام التربية والتعليم في أبين، إنه إضافة الى إعادة تأهيل مستوع الكتب سيقوم الهلال الأحمر الإماراتي أيضاً بإعادة تأهيل مكتب الإدارة العامة للتربية والتعليم وافتتاح عدد من المدارس في المحافظة، وذلك ضمن المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية التي تقوم بها دولة الإمارات في المحافظات اليمنية كافة، والتي تستهدف تحسين حياة اليمنيين. من جانبه، أعرب مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة أبين، يحيى اليزيدي، عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي لخدمة محافظة أبين، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي نفذ مطلع عام زايد مشروع إعادة تأهيل وإنشاء أربع مدارس في مختلف مناطق محافظة أبين، أبرزها ترميم ثانوية الصديق التاريخية بزنجبار.