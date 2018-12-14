مصافحة بين وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد الحوثي

المصدر: ريمبو (السويد) - وكالات

شهدت الجلسة الأخيرة لمشاورات السويد بشأن اليمن، مصافحة تاريخية بين وزير خارجية اليمن، خالد اليماني، ورئيس وفد الحوثيين، محمد عبدالسلام، بعد الإعلان عن التوصل إلى مجموعة من الاتفاقات المهمة التي قد تمثل بداية لانفراج الأزمة اليمنية.

وظهر وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، ورئيس وفد الحوثيين، محمد عبدالسلام، وهما يتصافحان، فيما توسطهما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في حضور المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وما إن تصافح اليماني وعبدالسلام، حتى انطلقت صيحات الفرح والتصفيق الحاد بالقاعة، في إشارة إلى أهمية هذه الخطوة.