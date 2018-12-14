خالد بن سلمان: السعودية ملتزمة بدعم اليمن وإعادة إعماره

المصدر: عن «العربية نت»

أعرب السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، عن ترحيب السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اليمنية بالسويد، حول مدينة الحديدة ومينائها.

وكتب في سلسلة تغريدات على حسابه بـ«تويتر»: «ترحب المملكة بالاتفاق الذي أُعلن بالسويد».

وأضاف: «ما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن، وإخوانهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن».

وأردف في تغريدة أخرى: «المملكة والإمارات هما أكبر المساهمين في خطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وقد عمل التحالف منذ اليوم الأول لإغاثة إخواننا في اليمن، وسنستمر في الالتزام بدعم أشقائنا اليمنيين».