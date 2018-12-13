روسيا ثاني أكبر دولة منتجة للأسلحة بعد الولايات المتحدة

المصدر: رويترز - د.ب.أ

انتزعت روسيا المركز الثاني من بريطانيا على قائمة أكبر الدول المنتجة للأسلحة، التي تتصدّرها الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره معهد أستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وقال كبير الباحثين في المعهد، سيمون فيزمان، في بيان إن «الشركات الروسية تسجّل منذ 2011 نمواً كبيراً في مبيعات الأسلحة»، وتابع فيزمان أن «ذلك يتماشى مع السياسة الروسية بزيادة الإنفاق على قطاع الأسلحة لتحديث قواتها».

وبحسب تقرير المعهد فإن قائمة «أكبر 100» شركة في مجال صناعة الأسلحة والخدمات العسكرية، تضم 10 شركات روسية بلغت حصّتها من المبيعات 9.5% ، وبلغ إجمالي مبيعاتها 37.7 مليار دولار (33 مليار يورو). وبذلك انتزعت روسيا المركز الثاني في القائمة، الذي كانت تحتله بريطانيا منذ 2002.

وبقيت الولايات المتحدة في الصدارة مع 42 شركة ارتفعت نسبة مبيعاتها 2% إلى 226.6 مليار دولار، أي ما نسبته 57% من إجمالي مبيعات الشركات الـ100 المدرجة على القائمة.

وقالت مديرة برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في معهد أستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أود فلوران، إن «الشركات الأميركية تستفيد بشكل مباشر من الطلب المستمر على الأسلحة لوزارة الدفاع الأميركية».

وحافظت شركة لوكهيد مارتن على الصدارة كأكبر شركة لصناعة الأسلحة في 2017 مع مبيعات بلغت 44.9 مليار دولار، بحسب المعهد.

وأشار التقرير إلى دخول شركة روسية للمرة الأولى نادي أكبر 10 شركات لصناعة الأسلحة مع تسجيل مبيعات «ألماز-أنتي» زيادة بنسبة 17% في 2017 إلى 8.6 مليارات دولار.

بريطانيا تتراجع

وبذلك تراجعت بريطانيا، أكبر منتج للأسلحة في أوروبا الغربية، إلى المركز الثالث، وقد بلغ إجمالي مبيعاتها 35.7 مليار دولار. وقد حلّت شركة «بي إيه إي» البريطانية رابعة في القائمة.

وأفاد تقرير المعهد بأن مبيعات الشركات التركية ارتفعت بنسبة 24% في 2017، ما يعكس توجهاً لدى أنقرة «لتطوير قطاع صناعة الأسلحة من أجل تلبية الطلب المتنامي على الأسلحة وتقليص اعتمادها على المورّدين الأجانب»، وأشار المعهد إلى استثناء التقرير للصين بسبب عدم توافر أي أرقام عنها.

وذكر التقرير أن إجمالي المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية، من قبل أكبر 100 مجموعة أسلحة في العالم، بلغ 398 مليار دولار في عام 2017، ما يعكس «التطورات في العالم، حيث تنفق البلدان في أوروبا وروسيا وأماكن أخرى في العالم الكثير على جيوشها»، وقال التقرير إن إجمالي مبيعات أسلحة أوروبا الغربية بلغ نحو 95 مليار دولار.

للإطلاع على حصة مبيعات الأسلحة للشركات الـ100 الأولى 2017 بحسب البلد، يرجى الضغط على هذا الرابط.

• حافظت شركة لوكهيد مارتن على الصدارة كأكبر شركة لصناعة الأسلحة في 2017، مع مبيعات بلغت 44.9 مليار دولار.

• بقيت الولايات المتحدة في الصدارة مع 42 شركة، ارتفعت نسبة مبيعاتها 2% إلى 226.6 مليار دولار، أي ما نسبته 57% من إجمالي مبيعات الشركات الـ 100 المدرجة على القائمة.