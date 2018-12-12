تبادل 16 ألف أسير بين وفدي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

تبادل وفدا الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية، أمس، لوائح تحمل أسماء أكثر من 16 ألف أسير، تمهيداً لبدء تطبيق اتفاق لتبادل السجناء هو الأكبر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب، لكن الوفد الحكومي استبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، خلال الجولة الحالية من المشاورات، التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد.

وقال العضو في وفد الحكومة الذي يفاوض في ملف تبادل الأسرى، عسكر زعيل، إن المتمردين قدموا أسماء 7687 شخصاً طالبوا بالإفراج عنهم. وأضاف أن الحكومة قدمت بدورها أسماء 8576 أسيراً.

من جهته، أعلن وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن وفد الشرعية قدم قائمة تضم 8576 معتقلاً يمنياً، في سجون ميليشيات الحوثي.

وأضاف اليماني، في تغريدات عدة على حسابه بموقع «تويتر»: «قمنا اليوم بتقديم قائمة من 8576 اسماً، لفئات عمالية وناشطين سياسيين وشباب ومعلمين وطلاب وإعلاميين وأطفال وشخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقيين ونساء وأطباء، معتقلين تعسفياً، ومخفيين قسراً في معتقلات وسجون الحوثي».

وأضاف أن هذه القائمة مفتوحة، بحسب الاتفاق، لتشمل أي قوائم لاحقة.

وتابع اليماني أنه «بإطلاق سراح المعتقلين، ستعود الابتسامة إلى آلاف الأسر اليمنية».

وأكد وزير الخارجية اليمني أنه «من أجل هؤلاء تعمل الحكومة، حتى لا تستغل معاناتهم الإنسانية من قبل الانقلابيين لتحقيق أهداف سياسية، ونؤكد أنه يجب احترام الضمانات الأممية، بعدم إعادة اعتقال أيٍّ منهم».

وذكر فريق المختطفين في الوفد الحكومي أن 1200 مختطف تعرضوا للتعذيب الجسدي، توفي منهم 132.

ويقضي الاتفاق بأن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين، خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات بأسمائهم.

من جانبه، أكد المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفث، في مؤتمر صحافي بالسويد، أن إعلان اتفاق وتفاصيل تبادل الأسرى - الذي تم توقيعه سابقاً - سيتم خلال اليومين المقبلين.

وأضاف «نحاول تقريب الهوة بين الوفدين، حتى نستطيع اختتام هذه المحادثات، خلال الأيام القليلة المقبلة».

وتابع: «ناقشنا بالتفصيل بنود اتفاقيات محتملة بين وفدي المشاورات، ونرغب أن تكون الدورة الحالية من المشاورات حاسمة».

وحسب «العربية.نت» استبعد وفد الشرعية اليمنية، أمس، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، خلال المشاورات الحالية في السويد.

- وفد الشرعية اليمنية يستبعد التوصل إلى هدنة بمشاورات السويد.