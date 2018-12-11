«مسام» ينزع 23 ألف لغم زرعتها الميليشيات

المصدر: مأرب - واس

تمكن مشروع «مسام»، التابع لـ«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، من نزع نحو 23 ألف لغم متنوّع بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات، وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية في عدد من المحافظات. واستطاع أفراد المشروع خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي نزع 1462 لغماً متنوّعاً، ليصبح ما تم نزعه خلال الشهر 6667 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر للأعضاء.