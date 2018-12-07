الحوثي يهدّد بإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

هددت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، بإغلاق كامل لمطار صنعاء الدولي أمام رحلات الأمم المتحدة وموظفيها والرحلات الإنسانية.

وقال رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» في ميليشيات الحوثي، محمد علي الحوثي، إنه إذا لم يتم فتح مطار العاصمة صنعاء خلال مشاورات جولة السويد، فأدعو إلى إغلاق المطار أمام جميع الطيران.

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يتحمل مسؤولو الأمم وغيرهم الوصول إلى صنعاء عن طريق البر».

وكانت ميليشيا الحوثي نفذت العديد من الخروقات الميدانية في محافظات يمنية مختلفة، في مؤشر إلى نية الجماعة المدعومة من إيران عدم رغبتها في تحقيق السلام وإنهاء الحرب.