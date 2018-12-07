«الصليب الأحمر» مستعدة للعب دور في تبادل الأسرى باليمن

المصدر: جنيف - رويترز

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، أنها مستعدة للعب دور في تبادل الأسرى باليمن، وعبرت عن أملها أن يبني اتفاق تبادل الأسرى بين الطرفين المتحاربين الثقة بينهما من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الحرب.

وقال مدير اللجنة لمنطقة الشرق الأوسط، فابريتسيو كاربوني، في بيان: «سُئلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تلعب دورها وسيطاً محايداً، وأن تقدم الدعم الفني، وسيكون من الأهمية البالغة أن تتحقق من رغبة كل محتجز في أن يكون جزءاً من العملية».

وكان كاربوني صرح، في وقت سابق للصحافيين، بأن العدد المقدر للمحتجزين في اليمن «يراوح بين 5000 و8000».