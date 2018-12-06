الحكومة اليمنية: مستعدون لتسهيل مهام «مفوضية اللاجئين»

المصدر: عدن - سبأنت

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، أن حكومة بلاده تولي ملف اللاجئين اهتماماً كبيراً، مؤكداً استعداد الوزارة المستمر للتعاون وتذليل الصعوبات لتسهيل مهام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وناقش عسكر مع مديرة مكتب المفوضية بالعاصمة المؤقتة عدن جاكلين بارليفليت، عدداً من القضايا المتعلقة بشؤون اللاجئين والنازحين في اليمن، وأوجه الشراكة والتعاون بين الحكومة اليمنية والمفوضية وسبل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

من جانبها، أشادت المسؤولة الأممية بالجهود التي تبذلها الوزارة في تسهيل عمل موظفي المفوضية، ووعدت بتقديم الدعم لتنفيذ البرامج المشتركة مع الوزارة والعمل معاً على تحسين بيئة حقوق الإنسان، ما سينعكس إيجاباً على حقوق اللاجئين.