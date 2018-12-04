خبراء من إيران و«حزب الله» يفخخون جزيرة كمران بالألغام البحرية

المصدر: عدن - وكالات

كشفت مصادر محلية عن قيام ميليشيات الحوثي الإيرانية، بمساعدة عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني، بزرع سلسلة ألغام بحرية بمحيط جزيرة كمران على البحر الأحمر، إلى جانب نصب طوربيدات باتجاه سفينة صافر النفطية، الراسية في المياه الإقليمية اليمنية.

وأكدت المصادر أن خبراء، يعتقد أنهم من إيران وحزب الله اللبناني، قاموا، أخيراً، بزرع سلسلة ألغام في الجزيرة، وقاموا باستحداث مواقع بحرية في مناطق رأس مسابق الريح، ورأس الغشم ومنطقة مكرم، ورأس فورة، ومنطقة رشة، وكلها مواقع في جزيرة كمران.

وكشفت معلومات يمنية عن شبكة من سلاسل الألغام البحرية، التي نشرتها ميليشيات الحوثي الانقلابية حول الجزيرة، إضافةً إلى طوربيدات نشرت على مقربة من «السفينة صافر» القريبة من ساحل الجزيرة، وذلك بالتزامن مع تسبب لغم بحري بمقتل أربعة صيادين، على متن قارب في ساحل كمران.

ووفقاً لمعطيات وإفادات من خبراء ومصادر عسكرية ومدنية، طوقت الميليشيات الحوثية الجهة الغربية من جزيرة كمران بسلاسل ألغام بحرية، ابتداءً من «رأس مسابق الريح» أقصى شمال الجزيرة، مروراً بـ«رأس الغشم»، وحتى مسافة قريبة من منطقة «مكرم» المعروفة بكثافتها السكانية في غرب الجزيرة، وفق ما نقله موقع «نيوز يمن» الإخباري المحلي.

وأوضحت المعلومات أن الميليشيات تركت لأهالي «مكرم» مساحة خمسة كيلومترات فقط في المياه المقابلة لـ«رأس فورة»، نشرت بعدها سلسلة ألغام بحرية من «رأس فورة» في الجنوب الغربي، حتى ساحل «رشة» في الجنوب.

وفي هذا السياق، انفجر لغم بحري، أول من أمس، بقارب صيد مقابل ساحل «رشة»، مودياً بحياة أربعة صيادين على متن قارب صيد.

وفي سياق متصل، نشرت الميليشيات الحوثية طوربيدات بحرية في ساحل «رشة» جنوب جزيرة كمران، ما ينذر بكارثة بيئية، كون ساحل «رشة» يقابل من جهة الجنوب الخزان النفطي صافر (على بعد 5 كلم)، ولا يفصله عن «السفينة صافر» سوى سبعة أميال بحرية.

وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة أعلنت سيطرتها، أول من أمس، على مقر لسلاح البحرية، تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، وقالت إنها عثرت على طوربيد وألغام بحرية ومكائن ووثائق مهمة ومخططات، تؤكد خطر الميليشيات الحوثية في الحديدة على أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية.

ونشر الإعلام العسكري للمقاومة الشعبية مقطع فيديو، لما تم العثور عليه من أدوات لسلاح البحرية الحوثية، وهي عبارة عن طوربيد وألغام بحرية ومكائن، فضلاً عن وثائق مهمة.