مقذوف حوثي يصيب سعودياً ويمنية في جازان

المصدر: عن «العربية.نت»

تعرض منزل بمحافظة صامطة في منطقة جازان السعودية، لمقصوف حوثي إرهابي، أول من أمس، ما أسفر عن إصابة مواطن سعودي وامرأة يمنية، ونقلا على الفور إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن فرق الدفاع المدني تلقت صباح الجمعة الماضي بلاغاً بتعرض منزل سكني بمحافظة صامطة، لمقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية.

وأدى الحادث إلى جرح مواطن سعودي، وامرأة من الجنسية اليمنية، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، ومباشرة تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.