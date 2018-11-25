محافظ الضالع يطلع على سير العمليات في جبهة دمت واللواء 83 مدفعية

المصدر: الضالع - سبأنت

اطلع محافظ الضالع قائد محور الضالع قائد اللواء 33 مدرع اللواء الركن علي مقبل صالح، أمس، على سير العمليات العسكرية في جبهة دمت واللواء 83 مدفعية بمعسكر الصدرين.

وأشاد محافظ الضالع بالمعنويات العالية التي يتمتع بها المقاتلون من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مثمناً الانتصارات التي حققها أبطال الجيش خلال الأسبوعين الماضيين وتحرير عدد من المناطق الواقعة جنوب وغرب وشرق مديرية دمت.

وأشار علي مقبل إلى أن زيارته التفقدية لأبطال الجيش تأتي ضمن خطة العمل الأمني ومعركة تحرير دمت، مشيداً بدور أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء مريس الأبطال والتصدي للميليشيات الحوثية الإرهابية.

ورافق المحافظ خلال الزيارة أركان محور الضالع وعدد من القادة العسكريين والأمنيين وقادة كتائب في اللواء 33 مدرع.