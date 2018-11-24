مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات في الجوف والبيضاء

المصدر: الجوف - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول من أمس، مساعدات إيوائية في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف تتكون من 200 خيمة و1200 بطانية و400 بساط، يستفيد منها 1200 فرد.

وعبر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، ومشايخ الخب والشعف، عن الشكر والتقدير لما يقدمه المركز من مساعدات للمحتاجين في محافظات اليمن كافة.

تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

وفي البيضاء، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 37 طناً من السلال الغذائية و40 خيمة في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي يقوم بها المركز في محافظات اليمن كافة.

حضر التوزيع مدير مديرية نعمان عبدالكريم العواضي وعدد من المسؤولين، الذين ثمنوا ما يقوم به المركز من الجهود والأعمال الإغاثية والإنسانية، خصوصاً في محافظة البيضاء ومديرياتها.