نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال في تعز

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

نجا قائد اللواء 35 مدرع في ريف مدينة تعز اليمنية، العميد الركن عدنان الحمادي، أمس، من محاولة اغتيال برصاص مسلحين، تم ضبطهم جميعاً، حسب ما أفاد مصدر عسكري في اللواء.

وقال المصدر إن مسلحين أطلقوا النار على موكب العميد الحمادي، أثناء مروره بمنطقة سوق الأحد بريف تعز، حيث يتمركز اللواء التابع له، مشيراً إلى أن العميد الحمادي لم يصب خلال إطلاق النار.

وبالتزامن، تمكنت قوات اللواء من ضبط خلية إرهابية، مكونة من ثمانية أشخاص، كانت تحمل عبوات ناسفة وألغاماً ومواد تفجير.

وبحسب المصدر، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية، في محيط انتشار اللواء 35 مدرع بريف تعز، لافتاً إلى أن التحقيقات مستمرة مع الخلية، لمعرفة الجهة التي تقف وراءها، مرجحاً أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوف ميليشيات الحوثي الإرهابية خلفها.