القوات المشتركة تفشل خطة الحوثيين لتفجير مستشفى 22 مايو

المصدر: صنعاء ــ الإمارات اليوم

أحكمت القوات اليمنية المشتركة سيطرتها الكاملة على مستشفى 22 مايو في مدينة الحديدة، بعد محاصرته ليومين أثناء تمركز الميليشيات الحوثية بداخله.

ونشرت ألوية حراس الجمهورية مقطعاً مصوراً لسيطرة قواتها على المستشفى، وهو ثاني أكبر مستشفيات مدينة الحديدة، والذي يقع بين شارعي الخمسين و7 يوليو شمال شرق المدينة.

وأكد مصدر ميداني في الألوية، أن وحدات هندسة وتفكيك الألغام بدأت منذ عصر أمس نزع عشرات العبوات التي وضعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي في أرجاء المستشفى، قبل أن تلوذ بالفرار أمام ضربات الجيش والمقاومة.

وأضاف المصدر، أن القوات أفشلت خطة حوثية كانت تهدف إلى تفجير المستشفى بالكامل، فور سيطرتها عليه، إلا أن قوات الجيش نفذت عملية التفاف ناجحة وحاصرت بقية العناصر في أسطح المستشفى، الذين قاموا بتسليم أنفسهم للقوات وكشف أماكن زرع العبوات، وإبطال تفجيرها.