هادي يعين المقدشي وزيراً للدفاع

المصدر: عدن – الإمارات اليوم

قالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، الليلة قبل الماضية، إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر قراراً بتعيين الفريق محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع، كما عين عبدالله سالم علي النخعي رئيساً لهيئة الأركان العامة بعد ترقيته إلى رتبة فريق.

كما عيّن هادي أحمد سالم ربيع علي محافظاً لمحافظة عدن.

وجاء تعيين وزير للدفاع بعد أكثر من ثلاثة أعوام من أسر الحوثيين وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي خلال المعارك مطلع عام 2015، وظل المنصب شاغراً، فيما لايزال الصبيحي في قبضة الحوثيين.

كما عين هادي أحمد سالم ربيع علي محافظاً لمحافظة عدن.