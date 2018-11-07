الحوثيون يقتحمون مستشفى «22 مايو» في الحديدة

المصدر: عن «العين الإخبارية»

نشرت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس، عشرات القناصة في مستشفى «22 مايو» وعدد من المرافق العامة والخاصة بمدينة الحديدة، مع تقدم القوات اليمنية المشتركة.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الحوثية اقتحمت مستشفى «22 مايو» وسكن الطاقم الطبي، بهدف نشر قناصة على أسطح البنايات.

ولفتت المصادر إلى أن حالة من الرعب تسود في أوساط المرضى والطاقم الطبي، ومن بينهم أجانب من جنسيات هندية وباكستانية ومصرية، خوفاً من استخدامهم كدروع بشرية.

كما نشرت الميليشيات قناصة في عدد من الشركات الخاصة والمباني السكنية بمدينة الصالح، ومدينة تشييد السكنية والمنصري بمدخل الحديدة.