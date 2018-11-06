نزع وإبطال مئات الألغام في الحديدة

المصدر: عدن ــ الإمارات اليوم

أبطلت الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة مئات العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في عدد من المناطق المحررة حديثاً في محافظة الحديدة على الساحل الغربي.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات الإرهابية زرعت بشكل كثيف مئات الألغام والعبوات الناسفة على مداخل مدينة الحديدة، وفي المباني والطرقات، خلال العملية العسكرية التي لاتزال مستمرة حالياً.

وأوضحت المصادر أن معظم الألغام والعبوات الناسفة التي تم نزعها وإبطالها كانت يدوية الصنع، وشديدة الانفجار، ويعتقد أنه تمت صناعتها بواسطة خبراء إيرانيين، مضيفة أن عملية نزع الألغام وتطهير المناطق المحررة لاتزال مستمرة، وتتزامن مع تقدم القوات في عمق المدينة.