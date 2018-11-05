تطعيم 235 ألف طفل ضد الكوليرا في عدن

المصدر: عدن – سبأنت

قال مدير عام مكتب الصحة والسكان بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جمال خدابخش، إن فرق التحصين الصحي الفموي ضد الكوليرا بخمس مديريات في عدن طعمت خلال حملة صحية لخمسة أيام 235 ألفاً و800 مستهدف من عمر عام فما فوق، بنسبة 92% من إجمالي المستهدفين المقدر بـ257 ألفاً 126 مستهدفاً.

وأضاف خدابخش لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن «الفرق زارت خلال الحملة 59 ألفاً و821 منزلاً، وطعمت في مديرية صيرة 61 ألفاً و950 مستهدفاً، وفي التواهي 48 ألفاً و439 مستهدفاً، وفي خور مكسر 42 ألفاً و876 مستهدفاً، وبالمعلا 49 ألفاً و276 مستهدفاً، والبريقة 54 ألفاً و585 مستهدفاً».

وأشاد بالجهود التي بذلتها الفرق الصحية التي نفذت فعاليات الحملة في المديريات الخمس، والتي أشرفت عليها وزارة الصحة والسكان، وبدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي، لافتاً إلى أن الحملة ضد الكوليرا ستنفذ خلال الشهر الجاري بمديريات الشيخ عثمان والمنصورة ودار سعد.