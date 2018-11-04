نائب الرئيس اليمني:نرحب بـ «السلام» وفقاً للمرجعيات الثلاث

المصدر: مأرب ـ سبأنت

جدّد نائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن علي محسن صالح، التأكيد على مبدأ السلام والانحياز للشرعية وثوابت الحوار، استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

ورحب صالح خلال زيارته، أمس، إلى محافظة مأرب للاطلاع على المستجدات وسير العمليات العسكرية، وجهود تطبيع الأوضاع في المناطق المحرّرة، بكل الدعوات الداعية للسلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث، والمنادية للميليشيات بالعودة لطاولة المفاوضات، وتحكيم العقل ووقف الحرب والتوقف عن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه الأشقاء في السعودية وإنهاء الانقلاب.

وأكد ضرورة مضاعفة الجهود والجاهزية القتالية، والتقدم لإرساء السلام الذي ينشده اليمنيون، ويحفظ كرامتهم، ويصون حقوقهم وينهي المعاناة والمآسي التي خلفتها الميليشيات الانقلابية.

وثمّن نائب الرئيس اليمني «الدعم الأخوي الصادق لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقفتهم التاريخية إلى جوار أبناء الشعب اليمني، وقضيتهم العادلة الهادفة إلى حماية الهوية اليمنية واستعادتها لحاضنتها العربية الأصيلة».

ونوّه إلى استمرار التعنت الحوثي والصلف المدعوم من إيران، بتعمد الميليشيات قصف المدن وإطلاق الصواريخ البالستية وتهديد الملاحة الدولية والممرات المائية.

وأكد أن الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مع السلام، وتخوض حرباً دفاعية لاستعادة الدولة، فرضتها ميليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، مشيراً إلى أن جنوح الميليشيات للسلام والاستجابة للدعوات الدولية وتنفيذ القرار الأممي 2216 سينهي معاناة اليمنيين، ويستعيد دولتهم، ويجلب الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

وحيّا صالح الأبطال في شتى الجبهات، في الحديدة والبيضاء وتعز ولحج والجوف وصنعاء، الذين يسطرون ملاحم خالدة في وجه الكهنوت، ويرسمون بدمائهم الزكية إلى جوار إخوانهم من أبطال التحالف ملامح النصر والمستقبل المشرق الذي يفضي إلى استعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي.

وعقد صالح في مأرب اجتماعاً ضم رئيس هيئة الأركان العامة، وعدداً من رؤساء الهيئات ومديري الدوائر بوزارة الدفاع وقادة المناطق العسكرية، بحضور قائد قوات التحالف في مأرب، العميد الركن عون القرني، وناقش معهم المستجدات الميدانية والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في مختلف الجبهات، وجهود استكمال التحرير.

ونقل صالح إلى القوات تحيات الرئيس اليمني، وقائد القوات المشتركة، الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز، مشيداً بالانتصارات التي يحرزها أبطال الجيش في سبيل استعادة الدولة اليمنية، ودحر مشروع إيران التخريبي. واستعرض القادة خلال الاجتماع سير العمل في الهيئات والدوائر المختلفة، وأوضاع الوحدات العسكرية والمقاتلين الأبطال، مؤكدين المضي قدماً في استكمال التحرير، وتنفيذ المهام العسكرية.

- علي محسن صالح يؤكد استمرار التعنّت الحوثي بتعمد قصف المدن وتهديد الملاحة.