«مسام» ينتزع 5156 لغماً في اليمن خلال 3 أسابيع

المصدر: عدن - واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام)، خلال أول ثلاثة أسابيع من أكتوبر الجاري، من انتزاع 5156 لغماً، بينها 77 لغماً مضاداً للأفراد، و3116 لغماً مضاداً للآليات، و1817 عبوة ناسفة، و146 ذخيرة غير منفجرة. وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 11 ألفاً و785 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحية الألغام عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر الأعضاء.