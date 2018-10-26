الميليشيات تعتقل 20 صحافياً في صنعاء

المصدر: صنعاء ــ الإمارات اليوم

اعتقلت ميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء 20 صحافياً، بينهم نقيب الصحافيين اليمنيين السابق عبدالباري طاهر، أثناء المشاركة في ندوة بأحد فنادق العاصمة، قبل أن تطلق سراح 18 منهم، والإبقاء على اثنين من الصحافيين معتقلين.

وأكدت مصادر صحافية مقربة من المعتقلين أن مسلحين من الميليشيات اقتحموا مقر الندوة، التي كانت تقام في أحد فنادق العاصمة صنعاء، وتتمحور حول مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، واعتقلوا جميع المشاركين فيها، وعددهم 20 شخصاً، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وذكر عضو مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، أن الميليشيات أفرجت عن معظم الصحافيين الذين اختطفتهم، فيما لايزال أشرف الريفي وعادل عبدالمغني قيد الاختطاف، وترفض الميليشيات إطلاق سراحهما.