إتلاف 450 لغماً في شبوة ضمن مشروع «مسام»

المصدر: عدن - وكالات

نفذ مشروع مسام لنزع الألغام، في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، عملية إتلاف كميات من الألغام والعبوات الناسفة، وعدد من القذائف والذخائر غير المنفجرة، التي نزعتها الفرق الهندسية التابعة للمشروع، خلال الفترة الماضية.

ونقل موقع الجيش اليمني، عن مدير عام مشروع مسام، أسامة القصيبي، قوله إن كمية الألغام التي تم إتلافها بلغت 450 لغماً بمختلف أنواعها، والتي كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية قد زرعتها في مناطق مختلفة. وأضاف القصيبي أن الهدف الأسمى من عمل مشروع مسام، هو تأمين حياة أفضل، وتحقيق الأمن والسلامة لأطفال اليمن وكل المواطنين بشكل عام. وأكد أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، جاء لخدمة الشعب اليمني، مشيراً إلى أن فرق المشروع مستمرة في العمل بكل طاقاتها وإمكاناتها إلى النهاية.