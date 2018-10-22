تعذيب 35 امرأة في سجون سرية بصنعاء

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

قالت مصادر يمنية، إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قامت بعمليات تعذيب ممنهجة ضد 35 امرأة تم اعتقالهن، على خلفيات الاحتجاجات ضد الأوضاع المعيشية في العاصمة صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأكدت المصادر أن فرق اقتحامات تابعة للميليشيات تقوم باقتحام المنازل واختطاف نساء بعضهن تصل أعمارهن إلى 50 و60 سنة، ومصادرة الأموال والمجوهرات وتلفيق العديد من التهم لهن، لافتة إلى أن تلك الفرق تتبع القيادي الحوثي سلطان زابل المعين مديراً للبحث الجنائي، الذي أنشأ سجوناً سرية خاصة للنساء، لتعذيبهن بوحشية بعيداً عن أعين المنظمات الحقوقية، وتمتنع أسر الضحايا من الحديث عن المعتقلات خشية تلفيق المزيد من التهم إليهن.