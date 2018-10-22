الحكومة اليمنية تثمن «جهود الشركاء»

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

ثمنت الحكومة اليمنية جهود الشركاء من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجميع الداعمين في دول التحالف العربي لدعم الشرعية، والمنظمات الدولية، في مساندة مختلف فئات وشرائح المجتمع والمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

جاء ذلك، خلال كلمة وزير المياه والبيئة اليمني الدكتور عزي شريم، أثناء تدشين أولى مراحل إعداد خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019، أمس، التي أكد فيها ضرورة تعزيز الشراكة بين الجانبين الحكومي والمنظمات الدولية عند إعداد الخطط، من خلال التعامل بكل شفافية ومرونة وخلق آليات عمل وفقاً للحاجة ومواكبة المتغيرات والاحتياجات التنموية.