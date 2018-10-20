نائب الرئيس اليمني: إيران ترعى مشروعاً إرهابياً في المنطقة

المصدر: عن «العربية.نت»

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح، أن إيران تدعم وترعى مشروعاً تخريبياً وإرهابياً عبر ميليشيات الحوثي التي أذاقت اليمنيين الويلات واستهدفت دول الجوار. وجدّد الفريق محسن خلال لقائه محافظ محافظة صعدة هادي طرشان، عزم القيادة السياسية اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، المضي قدماً في القضاء على ميليشيات الحوثي الانقلابية، مثمناً التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني اليمني في بلاده، على مختلف الجبهات بمحافظة صعدة بدعم قوات تحالف دعم الشرعية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدّد الفريق محسن، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال عملية التحرير وتقديم التضحيات حتى يتحقق النصر القريب ويطوي اليمنيون أياماً عصيبة عاشوها خلال الانقلاب.