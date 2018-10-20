مقتل 20 من «كتيبة الموت» الحوثية في كمين سعودي

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

قالت وسائل إعلام سعودية، إن أكثر من 20 عنصراً من الميليشيات لقوا مصرعهم بينهم قيادي في كمين نفذته القوات السعودية قبالة الحدود اليمنية قبالة منطقة جازان، مشيرة إلى أن القوات السعودية المشتركة مكونة من القوات البرية ومشاة البحرية تعاملت مع العناصر الحوثية الملقبة بـ«كتيبة الموت».

واستهدفت القوات السعودية المشتركة كتيبة الموت بقذائف الهاون والمدفعية ومساندة من مروحيات الأباتشي وطيران تحالف دعم الشرعية باليمن، ودمرت تعزيزات الحوثيين وإمداداتهم، حسب ما ذكرته قناة العربية.

وكانت قوات الجيش اليمني تمكنت من صد هجوم للميليشيات على مواقعها في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وأفشلت محاولة تسلل في صحراء ميدي بمحافظة حجة.