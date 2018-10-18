بريطانيا: التدخل العسكري في اليمن «بطلب رئيسه»

المصدر: لندن - واس

قال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، إنه لا يوجد حل سهل للأزمة اليمنية، مضيفاً في بيان له، أمس، بمناسبة إعلان الحكومة البريطانية عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية جديدة للشعب اليمني، أن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، جاءت بطلب من الرئيس اليمني وقتها.

وجدّد الوزير البريطاني التأكيد على أن أولويات الحكومة البريطانية في اليمن تتركز حول التوصل إلى حل سياسي وإجراء مفاوضات سلام، مضيفاً أن المملكة المتحدة تستخدم علاقاتها مع المملكة العربية السعودية لتحقيق تلك الأهداف.