الجيش اليمني يقترب من منزل الحوثي في مران

المصدر: عن موقع «سبتمبر نت»

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني اقتراب عملياتها من منزل زعيم ميليشيات الحوثي الإيرانية، حسين الحوثي، في منطقة مران بمحافظة صعدة.

وطبقاً لموقع «سبتمبر نت»، فقد حقق الجيش الوطني في مديرية حيدان، أمس، تقدماً كبيراً، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

ونقل موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش عن قائد اللواء الثالث عروبة قوله إن «قواته توغلت بشكل كبير في عمق مواقع الميليشيات في جبال مران».

وأضاف أن «أبطال العروبة في عقبة مران والصافية والرماديات وطيبان يتمركزون الآن في مواقع قريبة من بيت الهالك حسين الحوثي بمسافة لا تتجاوز ستة كيلومترات».

وأوضح أن «ميليشيات الحوثي تكبدت خلال هذه المعارك خسائر فادحة في صفوف مقاتليها وقيادتها الميدانية، إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم والدراجات النارية».