افتتاح مدرسة الشهيد خالد الشحي في شقرة بدعم من «الهلال»

المصدر: أبين - وام

افتتح محافظ محافظة أبين اليمنية اللواء أبوبكر حسين سالم، مدرسة الشهيد خالد عبدالله محمد الشحي في مدينة شقرة الساحلية، بعد إعادة تأهيلها بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك ضمن مشروعات «عام زايد 2018».

ونوه اللواء أبوبكر حسين سالم - خلال الافتتاح - بمشروعات التعليم التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة أبين، ومنها «مدرسة 7 يوليو» التي تم تغيير اسمها إلى «مدرسة الشهيد خالد الشحي»، تقديراً من المحافظة وعرفاناً لشهداء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم لمساعدة اليمنيين في تحرير بلادهم من ميليشيات الحوثي الإيرانية، مشيراً إلى أن المدرسة تتكون من 12 فصلا ًدراسياً وتضم 900 طالب وطالبة يدرسون فيها من الصف الأول إلى الصف التاسع.

وثمن محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، الدعم الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمحافظة، متطلعاً إلى تنفيذ المزيد من المشروعات التي تخدم عامة المواطنين اليمنيين.

وتم خلال افتتاح المدرسة توزيع الحقيبة المدرسية على الطلبة في الصفوف الأولى.