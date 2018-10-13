«الشرعية» تطالب بضمانات تلزم الميليشيات حضور أي مفاوضات مقبلة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشفت مصادر حكومية يمنية عن شروط وضعتها حكومة الشرعية من أجل حضور جولة المفاوضات المقبلة، التي يسعى المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لعقدها في نوفمبر المقبل، ويتوقع أن تستضيفها النمسا.

وقالت المصادر، لـ«الإمارات اليوم» إن الحكومة اليمنية خلال لقائها الأخير بالمبعوث الدولي، طالبت بتوفير ضمانات تلزم ميليشيات الحوثي الإيرانية الحضور لأي جولة مشاورات قادمة وتنفيذ أي اتفاقات تتمخض عن تلك المشاورات، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية اعتبرت أية مشاورات تنعقد دون توفير الضمانات الملزمة للميليشيات مجرد «استهلاك للوقت».

وأوضحت المصادر، أن هذه الضمانات التي طالبت بها الشرعية تهدف إلى عدم تكرار ما حدث في مفاوضات جنيف الأخيرة، التي فشلت بسبب تخلف وفد الميليشيات عن الحضور تحت مزاعم وحجج لا أساس لها من الصحة.