اعتراض صاروخ «حوثي» أطلق باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي السعودية. وأضاف «تم أمس رصد إطلاق صاروخ باليستي، وتمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير الصاروخ الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة نجران، ولم ينتج عن اعتراضه وتدميره أي إصابات». وأكد المالكي أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية تثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيات الإرهابية.