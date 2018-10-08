«الهلال» يدشن مشروع الزي المدرسي في عدن

المصدر: عدن ــ الإمارات اليوم

دشّن وزير التربية والتعليم اليمني، عبدالله سالم لملس، أمس، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مشروع الزي المدرسي والحقيبة والسلة الغذائية للمعلمين لخمس محافظات، هي: عدن، ولحج، وأبين، والضالع، وتعز، والذي تموله هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد الوزير لملس، خلال التدشين، أهمية المشروعات التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنها هذا المشروع، الذي استهدف خمس محافظات، وسيسهم في التخفيف من معاناة أولياء أمور الطلاب والمعلمين، خصوصاً في ظل الغلاء المعيشي.

واستعرض الوزير اليمني جملة من المشروعات التي يحتاجها قطاع التربية والتعليم في عدن، منوهاً في هذا الصدد بما نفذته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من مشروعات مهمة في هذا القطاع.

من جانبه، أكد وفد الهلال الأحمر الإماراتي أنه ستتم دراسة المشروعات المقترحة، وكيفية دعمها خلال الأيام المقبلة.