قوافل غذائية من «الهلال» للمكلا.. ودعم للمرضى في شبوة

المصدر: شبوة وحضرموت - وام

كثّفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها المتواصلة والمتنوعة في اليمن، أمس، حيث وزّعت 155 سلة غذائية على المرضى والعاملين بوحدة علاج الأورام في مدينة عتق بمحافظة شبوة.وأكد ممثل الهيئة في محافظة شبوة، سلطان النعيمي، أهمية هذه المساعدات في تخفيف معاناة المرضى، وتوفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشونها، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى بكل جهودها للتخفيف من حدة معاناة المرضى، وتوفير المواد التموينية الأساسية لهم، فيما أشاد مدير وحدة علاج الأورام، الدكتور صالح المصواع، بدور وجهود الهيئة في دعم ومساعدة المراكز الصحية بالمحافظة، وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني للشعب اليمني.

وبدأت الهيئة، أمس، توزيع 1000 سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة بمديرية أرياف المكلا في حضرموت، استفاد منها 7000 شخص، ولم تمنع صعوبة الطريق الفرق من الوصول إلى الكثير من الأماكن النائية. وقال ممثل الهيئة، محمد عبيد الشامسي، إن توزيع هذه السلال يأتي ضمن الحملة الإغاثية العاجلة التي تستهدف مختلف مناطق حضرموت، في إطار الدعم الإنساني من دولة الإمارات لمختلف المناطق اليمنية.