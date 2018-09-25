الشرعية تصرف مرتبات موظفي الحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

بدأت السلطات المحلية في الحديدة، التابعة للشرعية في اليمن، عملية صرف مرتبات موظفي المحافظة، التي تستعد قوات المقاومة والتحالف لاستكمال تحريرها من ميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك بعد توقف صرف المرتبات على مدى السنوات الثلاث الماضية من قبل المتمردين.

وأشار محافظ الحديدة، الدكتور الحسن علي طاهر، إلى أنه تم تعزيز مصرف الكريمي بمرتبات موظفي الحديدة لشهر أغسطس لكل موظفي المكاتب التنفيذية بالمديريات الست المحررة، داعياً كافة الموظفين المعنيين للتوجه إلى فروع مصرف الكريمي في كل المديريات المحرّرة لتسلّم مرتباتهم.