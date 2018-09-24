إحباط هجوم إرهابي حوثي بطائرة مسيّرة على الحديدة

المصدر: عدن ــ الإمارات اليوم

أعلنت المقاومة الوطنية العاملة ضمن القوات اليمنية المشتركة، أمس، إحباط هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي الانقلابية، كان يستهدف مستشفى حكومياً جنوب الحديدة غرب البلاد.

وذكر بيان صحافي للمقاومة الوطنية، أن طائرة حوثية انتحارية مسيرة هاجمت المستشفى الحكومي في منطقة «غليفقة» بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة قرب المستشفى الذي يقدم خدمات للمواطنين والنازحين من الحديدة.

وتأتي محاولة الهجوم الإرهابي على المستشفى بعد تعرض الميليشيات لخسائر فادحة في الأرواح والعتاد على جميع الجبهات.

ومع تلقيهم ضربات متتالية في معقلهم الرئيس صعدة أو على جبهة الساحل الغربي، يلجأ الانقلابيون إلى شن هجمات بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة.