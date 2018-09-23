الميليشيات تنهب صندوق المعاقين بصنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

وصلت أيدي النهب والسلب، التابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، حيث قام الحوثيون بنهب أموال الصندوق في الحسابات البنكية، إلى جانب نهب الأثاث والكراسي الخاصة بالمعاقين من المنتمين للمركز، وتوزيعها على عناصرهم ممن أصيبوا في جبهات القتال.

ووفقاً لمصدر في المركز، فإن المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، المعيّن من قبل الميليشيات، القيادي الحوثي محمد عبدالله الديلمي، وجّه بصرف أموال باهظة من ميزانية الصندوق تحت مسمى «دعم المجهود الحربي»، إلى جانب توزيع أثاث وكراسي المعاقين، التابعة للمركز على عناصر الحوثيين المصابين في جبهات القتال.