ميليشيات الحوثي تحرق محطة وقود ومستودعاً إغاثياً في الكيلو 16

المصدر: الحديدة - وام

رصدت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، إقدام عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على إحراق محطة وقود ومستودع إغاثي في منطقة الكيلو 16 بمحافظة الحديدة، استمراراً لأعمالها التخريبية، بعد هزائمها المتلاحقة في جبهة الحديدة، وهروب عناصرها المنهارة تجاه الجبال، نتيجة تضييق الخناق عليها من قبل قوات المقاومة اليمنية المشتركة، وعلى رأسها «ألوية العمالقة».

وواصلت قوات التحالف العربي رصد تحركات عناصر ميليشيات الحوثي الإجرامية بشكل دقيق، ما يسهم في إفشال أي عمليات عسكرية يائسة لمسلحيها، إضافة إلى تدمير تحصيناتها ودفاعاتها، الأمر الذي حطم معنويات عناصرها وجعلهم يفرون من ساحات القتال، تاركين خلفهم أسلحتهم وقتلاهم، ما شكل أزمة كبيرة في صفوف الميليشيات، التي تواجه نقصاً كبيراً في أعداد المقاتلين، خصوصاً بعد نجاح قوات المقاومة اليمنية في قطع أهم خطوط إمدادهم ومحاصرتهم داخل مدينة الحديدة من جهات عدة. ووفقاً لمصادر ميدانية يمنية، تشهد مدينة الحديدة حالة من الغليان الشعبي ضد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، جراء ممارساتها الإرهابية واستهداف مسلحيها المدنيين الأبرياء والبنى التحتية داخل المدينة، وسط توقعات بأن يزيد ذلك من وتيرة إجرام الحوثيين بحق سكان الحديدة. وتحقق العمليات العسكرية للتحالف العربي في محافظة الحديدة أهدافها بنجاح، مع بدء تهاوي تحصينات ودفاعات الميليشيات الانقلابية، وسط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين، الذين فشلوا في تقويض إرادة الشعب اليمني لمصلحة دول إقليمية لا تحب الخير لليمن وأهله.