قادة الميليشيات يبيعون ممتلكات الدولة قبل فرارهم

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن المعلومات الواردة من محافظة الحديدة التي تشهد عملية عسكرية واسعة لتحريرها وتطهيرها من مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية، تؤكد قيام قيادات الميليشيات ببيع عدد من ممتلكات الدولة قبل فرارهم من المدينة، بالتزامن مع تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة.

وأوضح الإرياني في تغريدات له بموقع «تويتر»، أن الممتلكات التي قامت قيادات الميليشيات ببيعها تشمل المرافق العامة والأراضي والعقارات المملوكة للدولة والمنهوبة من المواطنين، بأبخس الأثمان، مشيراً إلى أن ذلك يأتي عقب تقدم الجيش الوطني والمقاومة، وقطع خط الإمداد الرئيس باتجاه العاصمة صنعاء.

وأكد الوزير الإرياني عدم قانونية وبطلان الإجراءات الصادرة عن الميليشيات الحوثية، بما فيها التصرف بأراضي الدولة وعقاراتها، ومنازل وأملاك المواطنين المنهوبة، مهيباً برجال الأعمال والمواطنين في مدينة الحديدة النأي بأنفسهم، وعدم الوقوع ضحية هذه العمليات التي لا يترتب عليها أي حقوق مستقبلية.