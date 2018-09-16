مهرجان لـ«مساندة الجيش والوفاء للجيران» في الجوف

المصدر: الجوف - سبأنت

نظمت السلطة المحلية بمحافظة الجوف اليمنية، أمس، مهرجاناً جماهيرياً لمساندة الجيش الوطني وتعزيز دور السلطة المحلية في المناطق المحررة والوفاء للجيران.

وقال المحافظ اللواء أمين العكيمي، إن «المهرجان يأتي دعماً للأبطال في الجبهات الذين يبذلون أرواحهم من أجل إعادة الشرعية والدولة التي خطفها الانقلابيون وصادروا حرية الشعب وكرامته، واستباحوا الدماء والأعراض، ووصل أذاهم إلى الأشقاء الكرام الذين ما عهد اليمن منهم إلا كل خير ونجدة، وقد أثبتت الأيام صدق هذا التوجه».

وتابع: «لا يمكن لليمن أن يستقر وينهض من دون دولة قوية تحمي مواطنيها وجيرانها»، مضيفاً: «لم يعد بمقدورنا الاستمرار بدولة ضعيفة أو القبول بكيانات خارج حسبان الدولة، كونها تقود إلى التناحر والاقتتال الداخلي، وفي الأخير يقضي على كل جهود البناء والتحرير ويتيح فرصاً كبيرة لجماعات الإرهاب وتجار المخدرات، وأصحاب الأفكار العفنة الذين يرغبون أن تظل مناطقنا وحدودنا من دون سلطة قوية، يمارسون فيها هواياتهم الشريرة ويضرون بدول الجوار».