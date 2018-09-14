اعتراض صاروخ باليستي.. وإصابة سعودية بمقذوف حوثي في نجران

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ داخل محافظة صعدة، من دون وقوع إصابات.

وأكد المتحدث أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن يقف خلفها، لن يفلتا من العقاب، وسيتم ملاحقتهما حتى ينالا جزاءهما، مضيفاً أن «هذا الفعل لا يزيد قوات التحالف إلا إصراراً على تخليص أبناء الشعب اليمني الشقيق من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وقطع دابر عمالتها الفاضحة لأعداء الأمن الإقليمي والدولي».

وفي سياق متصل، أصيبت مواطنة سعودية جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه إحدى القرى في ضواحي مدينة نجران.