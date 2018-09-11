«وكيل الداخلية» اليمني يتفقد مشروع «مسام» السعودي لنزع الألغام

المصدر: مأرب - وام

تفقد وكيل أول وزارة الداخلية اليمنية، اللواء محمد بن سالم بن عبود، المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» للوقوف عند آخر إنجازاته.

واطلع عبود خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير أمن محافظة مأرب، العميد عبدالملك المداني، وقائد القوات الخاصة بمحافظة مأرب، العميد عبدالغني شعلان، ومدير البرنامج الوطني للألغام، العميد الركن أمين عقيلي، على سير عمل مشروع «مسام»، والإنجاز الذي تحقق على مستوى تأهيل وتدريب وإنزال الفرق الميدانية، ونزع نحو 2000 لغم منذ انطلاق المشروع.

وأكد الوفد أهمية رفع مستوى التنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية لتأمين تحركات الفرق التابعة للمشروع، وسلامة تنقلاتها، وهو ما رحب به مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي، منوهاً بمسعى الداخلية اليمنية لتكثيف الاحتياطات الأمنية بما لا يتعارض أو يعطل سير العمل، ويعيق تحركات الفرق الميدانية.