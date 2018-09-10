مصرع قيادي بارز في «القاعدة» بغارة جوية على أبين

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

لقي قيادي بارز في تنظيم «القاعدة»، بمحافظة أبين جنوب اليمن، أمس، مصرعه بغارة جوية شنتها طائرة بدون طيار يعتقد أنها أميركية.

وذكرت مصادر محلية، أن الغارة الأميركية استهدفت تجمعاً لعناصر تنظيم «القاعدة» في وادي المرون، في خبر المراقشة بمديرية أحور شرق أبين حيث ينشط التنظيم، ما أسفر عن مصرع القيادي في تنظيم «القاعدة»، علي شناع، الملقب بسامح المارمي.

وأشارت المصادر إلى أن المارمي يعتبر من القيادات البارزة في التنظيم الذي انحسر نفوذه في المحافظات الجنوبية والشرقية، بعد سلسلة عمليات نفذتها قوات الحزام الأمني والنخبة بدعم من التحالف العربي.