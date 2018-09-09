رئيس الأركان يزور القوات الإماراتية المشاركة في عملية تحرير الحديدة

المصدر: الحديدة - وام

زار رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، أمس، وحدات قواتنا المسلحة المشاركة في عملية تحرير الحديدة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واشتملت الزيارة على جولة بمواقع وحدات قواتنا المسلحة ومقرات القيادة التي تدير عمليات تحرير الحديدة، اطلع رئيس الأركان خلالها على سير عمليات معارك تحرير محافظة الحديدة، ونقل للقوة تحيات القيادة الرشيدة وتقديرها للدور الذي تقوم به نصرة للشعب اليمني الشقيق.

وأثنى رئيس الأركان على الروح المعنوية العالية لجنودنا البواسل وإصرارهم وعزمهم على مواصلة الدفاع عن الحق والواجب، والذود عن الشقيق ونصرة المظلوم مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، معاهدين الله عز وجل والقيادة الحكيمة على مواصلة طريق العز والنصر بعزيمة وثبات، وبمواقف مشرفة في ميادين البذل والعطاء.