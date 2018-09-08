اليماني: لن ننقل جرحى «لا نعرفهم» على متن طائرة الحوثيين

المصدر: عن «سكاي نيوز عربية»

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أمس، إن الحكومة الشرعية لا تقبل بنقل جرحى لا تعرفهم على متن طائرة وفد الحوثيين الذين من المفترض أن يشارك في مشاورات جنيف لحل الأزمة اليمنية.

وأضاف اليماني في تصريح مقتضب من جنيف «الشرعية لن تقبل بسفر أي جرحى لا تُعرف هويتهم على متن الطائرة المخصصة لنقل وفد الحوثيين من صنعاء إلى جنيف».

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، قال لـ«سكاي نيوز عربية»، الخميس، إن «قيادة القوات المشتركة للتحالف أعطت تصريحاً لطائرة ميليشيات الحوثي» لمغادرة اليمن للمشاركة في محادثات جنيف.

لكن اليماني أوضح أن الحكومة الشرعية لاتزال تنتظر وصول الحوثيين «للشروع في التشاور بشأن الأمور الجوهرية التي تهم الشعب اليمني».