الأحمر: الشرعية تخوض حرباً دفاعية لاستعادة الدولة

المصدر: عدن ـ سبأنت

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، أن الشرعية تخوض حرباً دفاعية لاستعادة الدولة التي سطت عليها ميليشيات الانقلاب المدعومة من إيران.

واطلع الأحمر خلال اتصال هاتفي بقائد لواء العروبة العميد عبدالكريم السدعي على سير العمليات العسكرية في الملاحيط ومران، وما يحققه أبطال الجيش من انتصارات كبيرة.

وأكد عزم القيادة السياسية على الاستمرار في التقدم حتى استكمال تحرير كل شبر في الوطن، وبسط سلطة الدولة، والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

وأشار إلى أن الشرعية تخوض حرباً دفاعية لاستعادة الدولة التي سطت عليها ميليشيات الانقلاب المدعومة من إيران، وأنها وهي تخوض حربها الدفاعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تؤكد أن السلام القائم على المرجعيات الثلاث الذي يكفل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وضمان عدم تكرار دورات العنف؛ هو الخيار الأول لها.

من جانبه، عبّر قائد لواء العروبة عن تقديره لاهتمام ومتابعة نائب الرئيس، منوهاً بما يتحلى به أبطال اللواء من معنويات وجاهزية قتالية عالية، وما يحرزونه من تقدم يومي في سبيل دحر الميليشيات المدعومة من إيران.