اليماني يناقش مع غريفيث ترتيبات مشاورات جنيف

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

ناقش وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أمس، مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الترتيبات الجارية لجولة المشاورات السياسية المقرر انطلاقها في جنيف في السادس من الشهر الجاري، برعاية الأمم المتحدة.

وأكد اليماني أن الحكومة ستحرص على الاستفادة من هذه المشاورات في إحراز تقدم في إجراءات بناء الثقة، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، ورفع الحصار عن المدن، وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية، وحل إشكال دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية التي استحوذت على كل الإيرادات لتسخيرها كمجهود حربي.