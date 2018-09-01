رئيس «المؤتمر» في صعدة ينشق عن الميليشيات وينضم إلى «الشرعية»

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكن رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة، الشيخ أحمد حسن بخاش، من الإفلات من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، ووصل إلى محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الشرعية، مؤكداً أن الميليشيات تعيش حالة من التخبط والانهيار في معقلها الرئيس.

واستقبل محافظ محافظة صعدة، اللواء هادي طرشان الوايلي، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، الشيخ بخاش، بعد وصوله مأرب، وإفلاته من الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه ميليشيات الحوثي، مشيراً إلى أن مزيداً من القيادات والشخصيات والمشايخ والأعيان في صعدة ستصل تباعاً إلى مناطق الشرعية.