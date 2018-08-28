القوسي يبشر بقرب ساعة الصفر لتحرير صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

دعا وزير الداخلية السابق اللواء محمد عبدالله القوسي الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أبناء الشعب اليمني ممن لايزالون في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية، إلى الصمود وانتظار الموعد الذي سيتم إبلاغهم به للانتفاضة.

ونقلت قناة «اليمن اليوم» التابعة لنجل صالح عن القوسي، تأكيده بقرب ساعة الصفر لتحرير العاصمة من ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تعد العدو الأول لليمن والمنطقة والعالم.

وأكد أنهم سيعودون، وأن المعركة كر وفر. وتحدى اللواء القوسي عبدالملك الحوثي أن يخرج إلى ميادين اليمن، مشيراً إلى أن الحوثي خائن، وخان كل المواثيق والعهود.