نصف مليون يمني يستفيدون من أضاحي الهلال

المصدر: عدن - وام

يستفيد أكثر من نصف مليون يمني من حملة الأضاحي التي بدأتها هيئة الهلال الأحمر في المحافظات اليمنية المحررة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودشنت الهيئة مشروعها لتوزيع 15 ألف أضحية في هذه المحافظات التي تستهدف 630 ألف شخص، منها 4500 أضحية للساحل الغربي ومديريات الخوخة والتحيتا والدريهمي بمحافظة الحديدة.

كما وزعت الهيئة 900 أضحية على أبناء الشهداء والفقراء والأيتام والنازحين في مناطق الساحل الغربي بمخيم الكود في محافظة أبين. وتستهدف حملة الأضاحي الإماراتية في اليمن دعم الأسر اليمنية المعوزة، حيث كثف الهلال من جهوده في كل المحافظات والمدن المحررة قبيل العيد لإدخال الفرحة إلى قلوبهم، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبّر المستفيدون من حملة الأضاحي عن شكرهم للإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، ولذراعها الإنسانية الهلال الأحمر.